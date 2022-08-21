UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьеры Чехии и Словакии: Мы не хотим, чтобы РФ стала соседкой. Ужасы войны – за дверью

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2022, 14:49
Премьеры Чехии и Словакии: Мы не хотим, чтобы РФ стала соседкой. Ужасы войны – за дверью - Фото
Скриншот из видео

Премьер-министры Чехии и Словакии – Петр Фиала и Эдуард Хегер - в 54-ю годовщину советского вторжения в Чехословакию призвали оказывать поддержку Украине в противостоянии российским оккупантам. Об этом они сказали в ходе видеообращении 21 августа.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Хотя мы разошлись почти 30 лет назад, и теперь Чехия и Словакия – две отдельные страны, нас объединяет общая история", – сказал Фиала.

По его словам, сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стало ясно, что "мы должны не просто пассивно наблюдать за ситуацией, а, наоборот, активно помогать".

"Наша активная поддержка особенно важна, учитывая, что ужасы войны и страдания мирных жителей – буквально за дверью", – сказал Хегер.

Фиала подчеркнул, что именно поэтому нужно совместно поддерживать украинцев в сопротивлении агрессии РФ.

"Поддерживая Украину, мы также поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия стала соседкой", – сказал Хегер.

Читайте также: Чехия будет настаивать на отмене туристических шенгенских виз для граждан РФ – глава МИД

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война словакия чехия агрессия рф
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 