Премьеры Чехии и Словакии: Мы не хотим, чтобы РФ стала соседкой. Ужасы войны – за дверью

Премьер-министры Чехии и Словакии – Петр Фиала и Эдуард Хегер - в 54-ю годовщину советского вторжения в Чехословакию призвали оказывать поддержку Украине в противостоянии российским оккупантам. Об этом они сказали в ходе видеообращении 21 августа.

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"Хотя мы разошлись почти 30 лет назад, и теперь Чехия и Словакия – две отдельные страны, нас объединяет общая история", – сказал Фиала.

По его словам, сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину стало ясно, что "мы должны не просто пассивно наблюдать за ситуацией, а, наоборот, активно помогать".

"Наша активная поддержка особенно важна, учитывая, что ужасы войны и страдания мирных жителей – буквально за дверью", – сказал Хегер.

Фиала подчеркнул, что именно поэтому нужно совместно поддерживать украинцев в сопротивлении агрессии РФ.

"Поддерживая Украину, мы также поддерживаем собственную безопасность. Мы не хотим, чтобы Россия стала соседкой", – сказал Хегер.

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Оксана Житнюк

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