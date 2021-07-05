Преподаватель в Николаеве заявил, что "ЛДНР не террористы". Из университета его не уволили

Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права НУ "ОЮА" Сергей Шубин якобы заявил во время общения со студентами, что террористические организации ЛДНР не являются признанными терорганизациями. Об этом сообщил в своем блоге общественный деятель Сергей Стерненко.

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Кроме того, на опубликованной записи разговора Шубина слышно, что он утверждает: "Это государство (Украина – ред.) будет рушиться, первой посыпется западная Украина".

СПРАВКА. В августе 2018 года Верховный суд Украины разъяснил, что для признания ДНР/ЛНР пророссийскими террористическими организациями никаких решений органов власти не требуется. Существуют тысячи судебных решений в Украине, которыми ЛДНР признаны террористическими организациями. Соответствующий статус также закреплен за боевиками на уровне Верховной Рады и СНБО.



Ни одна страна ООН не признала террористов государственным образованием (даже Россия). Вместе с тем более 30 стран ввели санкции против боевиков ДНР/ЛНР за терроризм и посягательство на территориальную целостность Украины. ДНР/ЛНР считают организациями, созданными Россией для ведения гибридной войны на территории Донбасса. Россия поставляет боевикам живую силу, тяжелое вооружение, боеприпасы, топливо и деньги. Членов ДНР/ЛНР преследуют практически во всех странах мира, кроме России. За участие в террористической организации ДНР/ЛНР судили людей в Германии, Чехии, Болгарии и множестве других стран Европы и мира.

Также преподаватель заявляет, что "не понимает", почему георгиевская ленточка запрещена в Украине. "Вот ты наденешь георгиевскую ленточку – тебя посадят. А если это будут ССовские руны – тебе ничего не будет", – говорит Шубин.

В Николаевском институте права заявили в комментарии LIGA.net, что заявления Шубина годичной давности. "Уже и полиция, и СБУ этим вопросом интересовались. Была выписана догана (выговор, – ред.), конфликт был исчерпан. (Он – ред.) встал на путь истинный", – ответили представители ВУЗа.

На вопрос, почему Шубин не был уволен, в институте заявили: "А как его уволить, на каких основаниях? Он завтра пойдет в суд и восстановится".

В феврале 2021 года профессор столичного университета им. Драгоманова Евгения Бильченко попала в скандал из-за языкового закона, который она назвала "фашистским". Позже ее отстранили от занятий.

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Станислав Стороженко

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