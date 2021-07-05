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Преподаватель в Николаеве заявил, что "ЛДНР не террористы". Из университета его не уволили

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 13:12
Преподаватель в Николаеве заявил, что
Сергей Шубин (Фото - его Facebook-страница)

Заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин Николаевского института права НУ "ОЮА" Сергей Шубин якобы заявил во время общения со студентами, что террористические организации ЛДНР не являются признанными терорганизациями. Об этом сообщил в своем блоге общественный деятель Сергей Стерненко

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Кроме того, на опубликованной записи разговора Шубина слышно, что он утверждает: "Это государство (Украина – ред.) будет рушиться, первой посыпется западная Украина". 

СПРАВКА. В августе 2018 года Верховный суд Украины разъяснил, что для признания ДНР/ЛНР пророссийскими террористическими организациями никаких решений органов власти не требуется. Существуют тысячи судебных решений в Украине, которыми ЛДНР признаны террористическими организациями. Соответствующий статус также закреплен за боевиками на уровне Верховной Рады и СНБО.

Ни одна страна ООН не признала террористов государственным образованием (даже Россия). Вместе с тем более 30 стран ввели санкции против боевиков ДНР/ЛНР за терроризм и посягательство на территориальную целостность Украины. ДНР/ЛНР считают организациями, созданными Россией для ведения гибридной войны на территории Донбасса. Россия поставляет боевикам живую силу, тяжелое вооружение, боеприпасы, топливо и деньги. Членов ДНР/ЛНР преследуют практически во всех странах мира, кроме России. За участие в террористической организации ДНР/ЛНР судили людей в Германии, Чехии, Болгарии и множестве других стран Европы и мира.

Также преподаватель заявляет, что "не понимает", почему георгиевская ленточка запрещена в Украине. "Вот ты наденешь георгиевскую ленточку – тебя посадят. А если это будут ССовские руны – тебе ничего не будет", – говорит Шубин.

В Николаевском институте права заявили в комментарии LIGA.net, что заявления Шубина годичной давности. "Уже и полиция, и СБУ этим вопросом интересовались. Была выписана догана (выговор, – ред.), конфликт был исчерпан. (Он – ред.) встал на путь истинный", – ответили представители ВУЗа. 

На вопрос, почему Шубин не был уволен, в институте заявили: "А как его уволить, на каких основаниях? Он завтра пойдет в суд и восстановится".

Читайте также: "Должна вмешаться СБУ". Языковой омбудсмен прокомментировал заявления профессора НПУ им. Драгоманова

Станислав Стороженко
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боевики пропаганда георгиевская ленточка Сергей Шубин Николаевский институт права
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