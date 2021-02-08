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"Учусь вязать крючком". Участницу языкового скандала в Драгоманова отстранили от занятий

08.02.2021, 06:50
Евгения Бильченко (источник - facebook.com_yevzhik)

Профессора столичного университета им. Драгоманова Евгению Бильченко, замешанную в скандале с языковым законом, который она назвала "фашистским", отстранили от преподавания. Об этом она сообщила в Facebook, подчеркнув, что считает поведение коллег "предательством".

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"Не уволили. <...> Не могут меня уволить: нет такой статьи "за пост в фейсбуке". Все мои 28 учебных программ – в порядке. Временно отстранили от преподавания. Учусь вязать крючком", – написала Бильченко.

Она отметила, что усматривает во всем происходящем попытку "придать делу политический оборот и от языковой травли перейти к поиску неблагонадежной информации в ее открытых лекциях".

По словам Бильченко, самое страшное – это "не увольнение и не смерть, а предательство коллег, которых считал друзьями".

  • В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, который вступил в силу 16 июля того же года.
  • Бильченко назвала себя представительницей "русской цивилизации" и начала активно появляться на некоторых местных каналах и сайтах, где транслируют кремлевские нарративы об Украине.
  • Некоторые студенты вуза заявили, что хотели бы исключиться из университета в знак протеста против наличия там такого преподавателя. На риторику Бильченко отреагировало и руководство вуза. Сама 40-летняя профессор заявляет о травле. Она сообщила, что разговаривала с ректором Виктором Андрущенко, который заверил ее – лично увольнять не будет.
  • В Минобразования призвали не доводить споры по языковому вопросу до абсурда.

Читайте также: "Должна вмешаться СБУ". Языковой омбудсмен прокомментировал заявления профессора НПУ им. Драгоманова

Дарья Мостовая
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