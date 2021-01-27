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"Не доводите до абсурда". У Шкарлета отреагировали на языковой скандал в Драгоманова

27.01.2021, 12:08
Евгения Бильченко (фото – facebook.com/yu.anisimov)

"Нас, украино- и русскоязычных в Украине, объединяет то, что мы все – украинцы". Так пресс-служба Министерства образования и науки отреагировала на скандал с профессором университета им. Драгоманова, которая называет закон о государственном языке "фашистским", а Украину – "американской колонией". Подобная риторика совпадает с российскими нарративами об Украине.

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Как пишет пресс-служба ведомства, тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе исключительно с уважением и толерантностью.

"Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он – о заботе о государственном языке, что важно для страны. <...> Мы все должны заботиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача как общества, которое постоянно развивается, – найти одну систему координат", – подчеркнули там.

Минобразования призывает любые споры по языковому вопросу не доводить до абсурда и дискутировать уважительно, независимо от позиции, "а также понимать, что мы все живем в одной стране, где уважение – неотъемлемая национальная черта".

  • Языковой омбудсмен Кремень считает, что в ситуацию "должна вмешаться СБУ".
  • Некоторые студенты вуза собираются исключаться в знак протеста против наличия там такого преподавателя. На риторику Бильченко отреагировало и руководство вуза.
  • Сама 40-летняя профессор заявляет о травле. Она сообщила, что разговаривала с ректором Виктором Андрущенко, который заверил ее – лично увольнять не будет.

Читайте также: "Мы вас сюда не звали, советы не нужны". В СНБО ответили властям России насчет украинского языка 

Евгений Пилипенко
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