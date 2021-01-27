"Не доводите до абсурда". У Шкарлета отреагировали на языковой скандал в Драгоманова

"Нас, украино- и русскоязычных в Украине, объединяет то, что мы все – украинцы". Так пресс-служба Министерства образования и науки отреагировала на скандал с профессором университета им. Драгоманова, которая называет закон о государственном языке "фашистским", а Украину – "американской колонией". Подобная риторика совпадает с российскими нарративами об Украине.

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Как пишет пресс-служба ведомства, тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе исключительно с уважением и толерантностью.

"Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он – о заботе о государственном языке, что важно для страны. <...> Мы все должны заботиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача как общества, которое постоянно развивается, – найти одну систему координат", – подчеркнули там.

Минобразования призывает любые споры по языковому вопросу не доводить до абсурда и дискутировать уважительно, независимо от позиции, "а также понимать, что мы все живем в одной стране, где уважение – неотъемлемая национальная черта".

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. 16 января 2021-го вступила в силу статья этого закона, по которой в сфере услуг их продавец должен общаться с клиентами на госязыке, если только клиент не попросит о другом.

Бильченко называет себя представительницей "русской цивилизации" и в последние дни активно появляется на некоторых местных каналах и сайтах, где транслируют пророссийские и, зачастую, кремлевские нарративы об Украине.

Языковой омбудсмен Кремень считает, что в ситуацию "должна вмешаться СБУ".

Некоторые студенты вуза собираются исключаться в знак протеста против наличия там такого преподавателя. На риторику Бильченко отреагировало и руководство вуза.

Сама 40-летняя профессор заявляет о травле. Она сообщила, что разговаривала с ректором Виктором Андрущенко, который заверил ее – лично увольнять не будет.

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Евгений Пилипенко

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