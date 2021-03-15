Пресс-секретарь президента Юлия Мендель запускает собственное шоу на телевидении

На телеканале Дом, который вещает на временно оккупированные территории, будет выходить авторский проект пресс-секретаря президента Юлии Мендель — еженедельное телешоу "Взгляд с Банковой с Юлией Мендель". Об этом сообщает пресс-служба канала.

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"Юлия Мендель комментирует актуальные события, делится своими выводами о происходящем, делает прогнозы специально для аудиторий, проживающих на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса", – говорится в анонсе программы.

При этом в Facebook телеканала можно будет задать вопросы, на которые пресс-секретарь Зеленского ответит в воскресенье, сообщает Дом.

Сегодня, 15 марта, в 19:30, выйдет пилотный эпизод для подписчиков в соцсетях и YouTube. По словам Мендель, он будет о дезинформации и социальных услугах для украинцев с обеих сторон контактной линии. В воскресенье, 21 марта, состоится телевизионная премьера первого эпизода.

"Не устаем говорить с вами. А особенно – с украинцами, оказавшимися за контактной линией на Донбассе и в Крыму", – написала пресс-секретарь президента в Facebook.

Юлия Мендель имеет научную степень кандидата филологических наук. В разное время работала на телеканалах ICTV, Эспрессо-ТВ, 112 Украина и Интере. Несколько лет сотрудничала с The New York Times и рядом других западных изданий. 3 июня 2019 года назначена пресс-секретарем президента.

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Вадим Ребрина

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