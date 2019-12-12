Пресс-секретарь Зеленского "не знает" об интервью для России1

Владимир Зеленский (Фото: Charles Platiau/EPA)

Российские СМИ анонсировали показ на телеканале Россия 1 "полноценного интервью" президента Владимира Зеленского, которое тот якобы дал российским журналистам. Однако в Офисе президента об этом ничего не знают.

В сообщениях росСМИ говорится, что интервью выйдет в воскресенье в передаче "Москва. Кремль. Путин".

Пресс-секретарь Зеленского в комментарии LIGA.net заявила, что "ничего не знает" об интервью для России 1.

"Я ничего об этом не знаю. Никакого интервью с ними я не организовывала", - сказала Юлия Мендель.

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