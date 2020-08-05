Претендент на должность посла США в Украине назвал число военных РФ на Донбассе

Кит Дейтон заявил, что украинским военным на Донбассе противостоит достаточно мощная сила

Около 2300 российских военных сейчас находятся на востоке Украины. Об этом заявил в комитете по международным отношениям Сената кандидат на должность посла США в Украине Кот Дейтон, передает Голос Америки.

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Кроме того, по словам Дейтона, Россия передала поддерживаемым ею боевикам более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие и другие виды вооружения.

Дейтон также заявил, что украинским военным на Донбассе противостоит достаточно мощная сила.

"Их на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные", – заявил Дейтон.

В ноябре 2018 года Дейтон стал стратегическим советником от США в Минобороны и Генштабе ВСУ.

от США в Минобороны и Генштабе ВСУ. 5 мая 2020 года кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на должность посла США в Украине предложил президент Дональд Трамп.

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Наталия Медведева

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