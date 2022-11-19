Президент Эстонии: Запад не должен опасаться потрясений в России, если она проиграет войну

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что западные страны не должны опасаться возможных потрясений в России, если она проиграет войну против Украины. Об этом он сказал на Галифакском форуме по безопасности в Канаде, сообщает ERR.

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Карис подчеркнул, что на фоне опасностей, исходящих от России и других авторитарных стран, евроатлантическому сообществу необходима долгосрочная стратегия, и наметил ее возможные отправные точки.

"Во-первых, отправной точкой такой стратегии не может быть страх перед возможными потрясениями, которые поразят Россию, если она проиграет войну. Во-вторых, НАТО должен как можно скорее реализовать новую оборонительную стратегию, что требует большего присутствия и заблаговременного развертывания вооружений, техники и боеприпасов. В-третьих, Европа не должна оставаться в серой зоне, единственная реальная гарантия безопасности — это НАТО", — сказал Карис.

Президент Эстонии напомнил, что надежды, связанные с Россией, не оправдались ни в конце 80-х, ни в начале 90-х. России дали возможность усилить контроль над зарождающейся демократией и взамен взрастили империалистические амбиции.

Он отметил, что российский диктатор Владимир Путин неоднократно обвинял Запад в развязывании войны в Украине. "Это доказывает, что стратегические цели России никоим образом не изменились. Путин по-прежнему хочет демонтировать нынешнее устройство евроатлантической безопасности и восстановить свое влияние в странах Балтии и в Польше", – подчеркнул Карис.

Он уверен, что сейчас Европе следует больше инвестировать в оборону и улучшать военный потенциал. "Только так мы сможем убедить Кремль в том, что любая военная атака на страну НАТО обречена на провал", – сказал глава Эстонии.

По его словам, НАТО не может ответить молчанием или отказом от предыдущих заявлений относительно евроатлантических устремлений Украины. "Конечно, членство Украины не будет реализовано в краткосрочной перспективе и в условиях войны. Но если мы хотим обеспечить мир в евроатлантическом регионе и стабильность в будущем, у всех нас должна быть более отдаленная цель и общие интересы", — сказал Карис.

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Вадим Ребрина

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