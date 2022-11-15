Премьер Эстонии: Кремль ясно дал понять, что их цель – стереть Украину с карты мира

В Кремле ясно дали понять, что их целью является уничтожение Украины, а массовые военные преступления армии РФ – не случайность, а особенность российского способа ведения войны. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас во время выступления в Финляндии, сообщается на сайте эстонского правительства.

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Каллас заявила, что война касается не только Украины, но и международного порядка и будущей архитектуры безопасности Европы. Она напомнила, что в декабре 2021-го Россия адресовала ультиматумы государствам-членам НАТО и ЕС, требуя нерасширения Альянса и возврата границам до 1997 года.

Премьер Эстонии подчеркнула, что для достижения своих целей Россия продемонстрировала готовность прибегнуть к военной силе и сегодня РФ в Украине нацеливается на мирных жителей, уничтожает гражданскую инфраструктуру, массово убивает, пытает, насилует и депортирует.

"Это не случайность, а особенность российского способа войны. Мы являемся свидетелями организованных государством военных преступлений. Кремль ясно дал понять, что их цель – стереть Украину с карты мира. "Денацификация" – пример его языка ненависти – официального российского ярлыка политики уничтожения украинского государства и его народа", – сказала Каллас.

Она заявила, что империализм и колониализм – долгосрочные идеологии Кремля, и они не появились 24 февраля 2022-го, предупреждающие знаки и поступки были давно.

Каллас напомнила, что именно Советский Союз вместе со своим тогдашним союзником нацистской Германией вместе начали Вторую мировую войну, о чем "забывают" в РФ, и именно Москва напала на Польшу 17 сентября 1939 года, а на Финляндию – 30 ноября.

Каллас призвала укреплять оборону европейских стран, продолжать оказывать военную помощь Украине, не поддаваться на ядерный шантаж, а также не "умиротворять" агрессора, так как это только усиливает его, а любая пауза позволит России подготовиться, отдохнуть, перегруппироваться и продолжить атаки.

В октябре Каллас выразила надежду, что "мы наблюдаем начало конца" российско-украинской войны в связи с дестабилизацией ситуации в РФ после объявления мобилизации Путиным.

По данным New York Times, Каллас – одна из кандидатур, рассматриваемых Евросоюзом на должность нового генсека НАТО.

Оксана Житнюк

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