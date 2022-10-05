Премьер Эстонии надеется, что "мы наблюдаем начало конца войны" на фоне неудач Путина

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила надежду, что сейчас "мы наблюдаем начало конца" российско-украинской войны в связи с дестабилизацией ситуации в РФ после объявления мобилизации российским диктатором Владимиром Путиным, а также в свете неудач армии РФ на поле боя. Об этом она сказала в интервью Associated Press.

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Премьер Эстонии выразила надежду, что "досадные неудачи" России на поле боя в Украине, внутреннее сопротивление мобилизации в РФ и растущая критика со стороны союзников Путина означают, что "мы наблюдаем начало конца этой войны".

"Решение о призыве резервистов призвано запугать, но оно также показывает признаки паники с российской стороны, что они действительно должны это сделать. И все идет не по плану", — сказала Каллас.

Она также подтвердила поддержку Эстонией стремлений Украины вступить в НАТО, несмотря на то, что "от подачи заявки до членства еще далеко".

Комментируя угрозы Путина применить ядерное оружие, Каллас сказала, что к этому нужно относиться серьезно, "но не в том смысле, что: "О, давайте уступим".

Премьер Эстонии уверена, что попытки успокоить Путина, когда он "обостряется", могут послать сигнал диктатору РФ, что при его угрозах Запад отступает.

"Ядерные державы мира дали очень четкий сигнал России: когда вы применяете [ядерное оружие], пути назад нет", – заявила Каллас.

21 сентября Путин объявил о мобилизации в России. Официально планируется призвать 300 000 резервистов, но, по данным росСМИ, в планах может быть около 1,2 млн человек.

По данным Bloomberg, после объявления мобилизации в РФ из страны выехало более 300 000 россиян.

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Оксана Житнюк

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