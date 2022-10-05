UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер Эстонии надеется, что "мы наблюдаем начало конца войны" на фоне неудач Путина

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 17:56
Премьер Эстонии надеется, что
Кая Каллас (Фото: EPA-EFE/VALDA KALNINA)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила надежду, что сейчас "мы наблюдаем начало конца" российско-украинской войны в связи с дестабилизацией ситуации в РФ после объявления мобилизации российским диктатором Владимиром Путиным, а также в свете неудач армии РФ на поле боя. Об этом она сказала в интервью Associated Press.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Премьер Эстонии выразила надежду, что "досадные неудачи" России на поле боя в Украине, внутреннее сопротивление мобилизации в РФ и растущая критика со стороны союзников Путина означают, что "мы наблюдаем начало конца этой войны".

"Решение о призыве резервистов призвано запугать, но оно также показывает признаки паники с российской стороны, что они действительно должны это сделать. И все идет не по плану", — сказала Каллас.

Она также подтвердила поддержку Эстонией стремлений Украины вступить в НАТО, несмотря на то, что "от подачи заявки до членства еще далеко".

Комментируя угрозы Путина применить ядерное оружие, Каллас сказала, что к этому нужно относиться серьезно, "но не в том смысле, что: "О, давайте уступим".

Премьер Эстонии уверена, что попытки успокоить Путина, когда он "обостряется", могут послать сигнал диктатору РФ, что при его угрозах Запад отступает.

"Ядерные державы мира дали очень четкий сигнал России: когда вы применяете [ядерное оружие], пути назад нет", – заявила Каллас.

Читайте также: Президент Эстонии: Украина – достойный союзник, пора выполнить обещания саммита НАТО

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война владимир путин мобилизация эстония ядерна зброя Кая Каллас
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 