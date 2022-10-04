Президент Эстонии: Украина – достойный союзник, пора выполнить обещания саммита НАТО

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Украина показала себя "достойный союзником", потому пора выполнять решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году относительно будущего членства Украины. Об этом он написал в Twitter.

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Карис встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

"Эстонию и Финляндию объединяет общая проблема непредсказуемого соседа. Мы уже тесно сотрудничаем в сферах обороны и обеспечения энергетической безопасности. Надеюсь, мы сможем сделать еще больше, когда Финляндия станет членом НАТО", – написал Карис.

Он подчеркнул, что Россия активизировала использование энергетического оружия, потому нужно сделать так, чтобы РФ не смогла угрожать ни военными, ни энергетическими средствами, ни гибридной войной.

"Москва должна потерпеть неудачу в попытках подорвать стабильность в Балтийском море", – заявил Карис.

Он отметил, что Эстония всегда поддерживала политику открытых дверей НАТО, и считает, что Швеция и Финляндия должны как можно быстрее стать членами Альянса.

"Кроме того, Эстония поддерживает заявку Украины на членство в НАТО. Украина показала себя достойным союзником, так что пора двигаться вперед в выполнении обещаний, данных в Бухаресте в 2008 году", – добавил Карис.

Украина 30 сентября подала официальную заявку на ускоренное вступление в НАТО.

2 октября президенты Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши, Румынии и Словакии подписали совместное заявление, в котором "твердо поддержали" решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 году.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли тоже высказалась в поддержку членства Украины в НАТО.

Президент Болгарии считает, что Украина должна стать членом Альянса только после окончания войны.

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Оксана Житнюк

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