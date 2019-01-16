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16.01.2019, 09:03

Президент Грузии сказала, почему боится поздравлять ПЦУ с томосом

Президент Грузии сказала, почему боится поздравлять ПЦУ с томосом - Фото
Саломе Зурабишвили (фото - facebook.com.zourabichvilisalome)

Саломе Зурабишвили заявила, что не хочет "осложнять ситуацию"

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила причину, почему воздержалась от поздравлений в адрес украинцев по случаю обретения церковной независимости - получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом она написала в своем Twitter.

Политик отметила, что не хочет "осложнять ситуацию", так как несет ответственность за православную церковь в своей стране.

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"На личном уровне было бы легко поздравить украинцев с независимостью их церкви, учитывая наше собственное прошлое, но как президент я должна взять большую ответственность. Наш патриархат сдерживает себя в связи с определенными последствиями, я не могу усложнять ситуацию", - написала Зурабишвили. 

Президент Грузии не стала уточнять, о каких последствиях говорит.

На президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили. Ее ближайший конкурент-оппозиционер Григол Вашадзе заявил, что не признает результатов голосования и будет выводить сторонников на акции протеста.

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавилмитрополит ЕпифанийСинод Грузинской православной церкви заявил, что украинскую автокефалию в ГПЦ намерены поддержать, но официальное решение по этом поводу будет озвучено позже - после обнародования постановления вселенского патриарха и ознакомления с ним.

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Теги: томос, автокефалия, вселенский патриархат, Грузия, Грузинская православная церковь, президент Грузии, саломе зарубишвили, пцу, атокефалия, гпц
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