Президент Грузии сказала, почему боится поздравлять ПЦУ с томосом

Саломе Зурабишвили (фото - facebook.com.zourabichvilisalome)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объяснила причину, почему воздержалась от поздравлений в адрес украинцев по случаю обретения церковной независимости - получения томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом она написала в своем Twitter.

Политик отметила, что не хочет "осложнять ситуацию", так как несет ответственность за православную церковь в своей стране.

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"На личном уровне было бы легко поздравить украинцев с независимостью их церкви, учитывая наше собственное прошлое, но как президент я должна взять большую ответственность. Наш патриархат сдерживает себя в связи с определенными последствиями, я не могу усложнять ситуацию", - написала Зурабишвили.

Президент Грузии не стала уточнять, о каких последствиях говорит.

На президентских выборах в Грузии победила Саломе Зурабишвили. Ее ближайший конкурент-оппозиционер Григол Вашадзе заявил, что не признает результатов голосования и будет выводить сторонников на акции протеста.

15 декабря 2018 года на объединительном соборе была основана единая автокефальная Православная церковь Украины, которую возглавилмитрополит Епифаний. Синод Грузинской православной церкви заявил, что украинскую автокефалию в ГПЦ намерены поддержать, но официальное решение по этом поводу будет озвучено позже - после обнародования постановления вселенского патриарха и ознакомления с ним.