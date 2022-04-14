Президент Колумбии назвал геноцидом войну РФ и заявил о готовности нарастить энергоэкспорт

Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что его страна готова увеличить поставки энергоносителей на Запад, чтобы заменить российский импорт, а также назвал геноцидом действия России в Украине. Об этом он сказал в интервью CNN.

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"[Североамериканские и европейские страны] точно знают, что они больше не могут полагаться на поставки энергии из России. Может ли Колумбия внести свой вклад в решение? Ответ положительный", – сказал Дуке.

Он перечислил области, в которых Колумбия будет готова увеличить производство: нефть, газ, чистый водород и уголь.

Он также объявил, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию, которая недавно одобрила планы по поэтапному отказу от российского угля.

Отвечая на вопрос об использовании президентом США Байденом термина "геноцид" для описания действий России в Украине, Дуке сказал, что согласен со своим американским коллегой.

"То, что происходит в Украине, – это геноцид. И это должно прекратиться… Это безумие", – сказал президент Колумбии.

Во время выступления в штате Айова президент США Джо Байден впервые назвал преступления России в Украине геноцидом, а Путина диктатором.

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Оксана Житнюк

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