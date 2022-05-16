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Президент Литвы Науседа согласен с тем, что Россия может вторгнуться и в его страну

Цей матеріал також доступний українською
16.05.2022, 18:55
Президент Литвы Науседа согласен с тем, что Россия может вторгнуться и в его страну - Фото
Гитанас Науседа (фото - ЕРА)

Президент Литвы Гитанас Науседа согласен с тем, что, если Украина не выстоит в войне с Россией, одной из следующих мишеней для диктатора Владимира Путина может стать Литва. Об этом он сказал в интервью Al Jazeera, сообщает Delfi.

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Науседа считает, что аппетиты РФ безграничны, поэтому надо сделать все, чтобы победа была за Украиной.

"Я думаю, если Путину повезет, он может прийти и к нам. И речь идет не только о Литве, следующей мишенью может стать Молдова, Румыния, страны Балтии, Польша. У этой империи аппетит безграничный", – сказал президент Литвы.

  • 10 мая Сейм Литвы единогласно поддержал резолюцию, которой признал войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.
Вадим Ребрина
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владимир путин литва Гитанас Науседа
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