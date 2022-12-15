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Президент Литвы: Продовольственная безопасность – не повод ослабить санкции против России

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 13:36
Президент Литвы: Продовольственная безопасность – не повод ослабить санкции против России - Фото
Гитанас Науседа (Фото: EPA)

Продовольственная безопасность не может использоваться как прикрытие для ослабления санкций Евросоюза против России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в Twitter перед началом саммита ЕС в Брюсселе, на котором обсуждают девятый пакет санкций против РФ.

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"На подходе девятый пакет санкций. Продовольственная безопасность не может использоваться как прикрытие для ослабления наших санкций", – написал Науседа.

Он подчеркнул, что российские олигархи не должны иметь возможность богатеть, когда украинцы гибнут под обстрелами.

"Российские олигархи, находящиеся под санкциями, не должны получить доступ к своим замороженным средствам и продолжать накапливать богатство, в то время как мирные жители Украины гибнут под российскими бомбами", – написал Науседа.

  • ЕС ввел восьмой пакет санкций против России в начале октября. Его основной составляющей стало ограничение цен на российскую нефть, вступившее в силу с 5 декабря. Порог установили на уровне $60 за баррель.
  • На утро 15 декабря страны Европейского Союза до сих пор не договорились об окончательных параметрах девятого пакета санкций против России.

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Наталія Медведєва
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санкции литва Гитанас Науседа
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