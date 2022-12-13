Великобритания ввела санкции против 12 военных из высшего командного состава РФ – список

Правительство Великобритании опубликовало официальный релиз со списком высокопоставленных военных России и Ирана, в отношении которых введены санкции за организацию поставки иранских беспилотников в РФ и их использование в Украине.

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Как подчеркнуто в документе, по имеющимся оценкам, с начала полномасштабного вторжения РФ погибло более 6 000 мирных жителей Украины – в основном в результате ракетных и артиллерийских ударов. Британия заявляет, что "умышленное нанесение ударов по гражданским лицам и гражданским объектам является серьезным нарушением международного гуманитарного права — виновные должны быть привлечены к ответственности".

Отмечается, что БПЛА иранского производства "сыграли центральную роль в этих жестоких нападениях на мирных жителей".

Введенные санкции включают блокировку активов и запрет на въезд в Великобританию.

В санкционный список включены:

- генерал-полковник Сергей Каракаев, командующий ракетных войск стратегического назначения,

– генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий ВДВ,

- генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, командующий ракетными войсками и артиллерией,

- генерал-лейтенант Николай Паршин, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления,

- генерал-лейтенант Александр Санчик, командующий 35-й общевойсковой армией,

- генерал-лейтенант Михаил Зусько, начальник штаба Группы войск России (Запад),

- генерал-майор Алексей Авдеев, командир 3-й мотострелковой дивизии,

- генерал-майор Роберт Баранов, директор Главного вычислительного центра Генерального штаба,

- генерал-майор Александр Новиков, начальник Управления создания и управления БПЛА,

- генерал-майор Олег Цоков, командир 144-й мотострелковой дивизии,

- полковник Георгий Шуваев, начальник Ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии,

- полковник Евгений Журавлев, командир 4-й танковой дивизии.

В санкционный список также включен Юсеф Абуталеби, руководитель иранской компании MADO, которая занимается производством двигателей для БПЛА, сама эта компания, глава отдела Корпуса стражей исламской революции по исследованиям и джихаду бригадный генерал Абдолла Мехраби и глава Организации авиационной промышленности Ирана Афшин Хадже Фард.

10 декабря британская разведка заявила, что Россия пытается получить от Ирана сотни баллистических ракет.

США заявили, что собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию.

До начала ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана наконец признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах", заявил он. Владимир Зеленский назвал это ложью.

13 декабря в МИД заявили, что ущерб для Ирана от оказания им военной помощи России будут масштабнее, чем выгоды от такого сотрудничества.

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Сергій Бережний

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