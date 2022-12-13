Великобритания ввела санкции против 12 военных из высшего командного состава РФ – список
Правительство Великобритании опубликовало официальный релиз со списком высокопоставленных военных России и Ирана, в отношении которых введены санкции за организацию поставки иранских беспилотников в РФ и их использование в Украине.
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Как подчеркнуто в документе, по имеющимся оценкам, с начала полномасштабного вторжения РФ погибло более 6 000 мирных жителей Украины – в основном в результате ракетных и артиллерийских ударов. Британия заявляет, что "умышленное нанесение ударов по гражданским лицам и гражданским объектам является серьезным нарушением международного гуманитарного права — виновные должны быть привлечены к ответственности".
Отмечается, что БПЛА иранского производства "сыграли центральную роль в этих жестоких нападениях на мирных жителей".
Введенные санкции включают блокировку активов и запрет на въезд в Великобританию.
В санкционный список включены:
- генерал-полковник Сергей Каракаев, командующий ракетных войск стратегического назначения,
– генерал-полковник Михаил Теплинский, командующий ВДВ,
- генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, командующий ракетными войсками и артиллерией,
- генерал-лейтенант Николай Паршин, начальник Главного ракетно-артиллерийского управления,
- генерал-лейтенант Александр Санчик, командующий 35-й общевойсковой армией,
- генерал-лейтенант Михаил Зусько, начальник штаба Группы войск России (Запад),
- генерал-майор Алексей Авдеев, командир 3-й мотострелковой дивизии,
- генерал-майор Роберт Баранов, директор Главного вычислительного центра Генерального штаба,
- генерал-майор Александр Новиков, начальник Управления создания и управления БПЛА,
- генерал-майор Олег Цоков, командир 144-й мотострелковой дивизии,
- полковник Георгий Шуваев, начальник Ракетных войск и артиллерии 1-й танковой армии,
- полковник Евгений Журавлев, командир 4-й танковой дивизии.
В санкционный список также включен Юсеф Абуталеби, руководитель иранской компании MADO, которая занимается производством двигателей для БПЛА, сама эта компания, глава отдела Корпуса стражей исламской революции по исследованиям и джихаду бригадный генерал Абдолла Мехраби и глава Организации авиационной промышленности Ирана Афшин Хадже Фард.
- 10 декабря британская разведка заявила, что Россия пытается получить от Ирана сотни баллистических ракет.
- США заявили, что собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию.
- До начала ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана наконец признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах", заявил он. Владимир Зеленский назвал это ложью.
- 13 декабря в МИД заявили, что ущерб для Ирана от оказания им военной помощи России будут масштабнее, чем выгоды от такого сотрудничества.
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