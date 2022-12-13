За атаки на украинские города и поставки дронов. Британия ввела санкции против РФ и Ирана
Великобритания объявила о новом "пакете из 16 санкций" против российских военачальников и иранских бизнесменов и чиновников, участвующих в производстве и/или поставках беспилотников РФ. Об этом сообщает DW.
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Санкции введены против 12 представителей командования ВС РФ, которые непосредственно участвовали в атаках на гражданскую инфраструктуру Украины.
В правительстве Великобритании указали, что под санкции подпал, в частности, генерал-майор Роберт Баранов, который, по данным Bellingcat, возглавлял главный вычислительный центр (ГВЦ) вооруженных сил РФ, сотрудники которого наводили ракеты на гражданские объекты в Украине.
The Guardian уточняет, что санкции введены против четырех иранцев, включая совладельца и управляющего директора MADO, иранского производителя двигателей для беспилотных летательных аппаратов.
- Вчера министры иностранных дел Европейского Союза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России.
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