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Президент Литвы забраковал беларуский маршрут для экспорта зерна: Не может быть и речи

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 07:59
Президент Литвы забраковал беларуский маршрут для экспорта зерна: Не может быть и речи - Фото
Фото: EPA

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что использование беларуской железной дороги для экспорта украинского зерна – это плохая идея. Он опасается, что рано или поздно Россия может использовать эту инфраструктуру для агрессии против Украины, пишет Делфи.

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"Посмотрим с позиции Украины. Не случится ли так, что по этой налаженной инфраструктуре на каком-то этапе войны будет двигаться военная техника в обратном направлении? Следует очень осторожно оценивать такую перспективу", – сказал Науседа.

По словам литовского президента, Александр Лукашенко дал понять, что поддерживает российскую военную агрессию, следовательно, о перевозке грузов через эту страну не может быть и речи.

"По моему мнению, в последнее время ситуация только ухудшилась, и Лукашенко показал, что он в одной лодке с Владимиром Путиным в этой гнусной агрессии. Мое мнение и оценка неизменны – надо искать другие альтернативы", – сказал Науседа.

Он не видит возможности возобновления транзита беларуских удобрений через Литву – такое условие выдвигает Лукашенко для перевозки украинского зерна через Беларусь.

"Европейский Союз ввел очень четкие санкции в отношении удобрений, Литва повторила эти санкции, и что – давайте закроем глаза и скажем, что Лукашенко вдруг стал гораздо более приемлемым лидером или сделал что-то хорошее, поэтому мы должны отменить эти санкции?", – сказал Науседа.

  • Нападение России на Украину угрожает миру продовольственным кризисом, который в последние недели стал одной из главных тем на глобальной повестке дня.
  • Экспорт украинского зерна традиционным путем – из-за морских портов Черного и Азовского морей сейчас невозможен из-за войны. Поэтому рассматриваются два варианта: создание морского гуманитарного коридора под гарантии других стран, а также вывоз через Беларусь в балтийские порты.
  • 6 июня Bloomberg сообщило, что Россия и Турция предварительно согласовали план, который может разблокировать экспорт украинского зерна из Одессы, но он не нравится Украине. Предполагается, что ВМС Турции разминируют подходы к порту Одессы, а поставки будут проходить под гарантиями ООН. Однако это избавит порт минной защиты от российского морского десанта.
Андрей Водяный
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беларусь зерно литва экспорт зерна Гитанас Науседа
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