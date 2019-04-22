Президент Молдовы хочет встретиться с Зеленским

Игорь Додон (фото - presedinte.md)

Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины и выразил надежду на скорую встречу с ним. Об этом сообщается на сайте Додона.

Он пожелал Зеленскому "больших успехов и удачи в реализации поставленных целей".

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"Выражаю надежду, что многовековые добрососедские, дружеские отношения между нашими странами и народами, основанные на конструктивном сотрудничестве и взаимопонимании, будут и впредь успешно развиваться и укрепляться. В этом контексте, надеюсь, что в скором времени у нас появится возможность встретиться и комплексно обсудить повестку дня двусторонних отношений", - заявил Додон.

"Желаю Вам крепкого здоровья, новых свершений и побед и прошу принять заверения в моем глубоком к Вам уважении", - завершил президент Молдовы.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах президента, отметив, что "была бы рада вскоре принять" его в Берлине".