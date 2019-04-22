Меркель пригласила Зеленского в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента, отметив, что "была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине". Об этом сообщает пресс-служба канцлера.
Меркель также пообещала Украине дальнейшую поддержку от правительства Германии.
Она подчеркнула, что со времени Революции достоинства двусторонние отношения между Украиной и Германией существенно активизировались как в политическом, так и в экономическом, социальном и культурном плане. По словам Меркель, стабилизация Украины и мирное урегулирование конфликта для нее "так же важны, как и проведение ключевых реформ судебной системы, децентрализации и борьбы с коррупцией".
Ранее сегодня в МИД Литвы высказали надежду, что курс Украины после президентских выборов не изменится.