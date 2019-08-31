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Президент о кортеже: На велосипеде мне не разрешают

Президент о кортеже: На велосипеде мне не разрешают - Фото
Скриншот с видео
31.08.2019, 22:05

В его кортеже, по словам президента, всего два-три автомобиля

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в его кортеже "две-три машины", а на велосипеде ездить ему "не разрешают" из соображений безопасности. Об этом он сказал в интервью телеканалу 1+1, которому отчитался о своих первых 100 днях работы в качестве президента.

"Начну сначала: мы обещали ничего не перекрывать - мы не перекрываем. Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и у предыдущей власти, от 8 до 12 машин. Восемь - это минимум, 12 - это то, о чем я знаю, может было больше, может меньше, не важно", - сказал Зеленский.

В его же кортеже, по словам президента, всего два-три автомобиля.

"У нас всегда есть две-три машины. Бывает, впереди обязательно машина полиции, и одна бывает, они знают, как я на это реагирую, одна машина позади прячется. У меня бывает всегда с этим много прикольных моментов, как я выхожу, как они убегают", - рассказал президент.

О езде на велосипеде по примеру Голобородько из сериала "Слуга народа" Зеленский сказал, что ему этого делать "не разрешают".

"Я с этим боролся и борюсь. Я честно скажу - мне не разрешают. Из-за ... Не буду сейчас называть фамилии людей, от которых может быть опасность. Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно", - сказал он.

14 июля автомобиль Государственной службы охраны из кортежа Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие.

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Владимир Зеленский велосипед кортеж голобородько
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