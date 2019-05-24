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24.05.2019, 14:25

Президент ПАСЕ просит открыть путь к возвращению делегации России

Президент ПАСЕ просит открыть путь к возвращению делегации России - Фото
Фото: EPA

Лилиан Мари Паскье призвала депутатов принять необходимые для возвращения российской делегации изменения в регламент

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мари Паскье призвала депутатов ассамблеи принять в начале июня необходимые для возвращения российской делегации изменения в регламент. Об этом пишет ЕП.

Выступая на постоянном комитете ПАСЕ в Париже, Паскье приветствовала решение комитета министров, согласно которому все государства-члены должны иметь право на равных условиях участвовать в Комитете министров и в Парламентской ассамблее. Фактически это решение означает возвращение российской делегации в ПАСЕ.

Президент ПАСЕ призвала депутатов предпринять дальнейшие шаги для воплощения этого решения.

По действующему регламенту сейчас существует техническая невозможность для россиян участвовать в июньской сессии ПАСЕ, поскольку российская сторона не подала список своей делегации. По правилам ПАСЕ, списки подаются перед началом сессии в январе.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна остаться в Совете Европы со всеми правами и обязанностями.

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Теги: пасе, совет европы, Лилиан Мари Паскье
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