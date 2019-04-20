Президент подписал указ о курсе Украины в ЕС и НАТО

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко подписал указ "Вопрос европейской и евроатлантической интеграции". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указом Порошенко утвердил план мер для реализации стратегического курса государства для получения полноправного членства Европейского Союза и НАТО.

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Реализовывать план мер должен Кабмин и другие соответствующие госорганы, а также информировать президента о ходе выполнения плана.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

7 февраля Верховная Рада обязала правительство, президента и себя ввести Украину в Европейский Союз и Организацию Североатлантического договора.