Президент подписал закон, который разгрузит суды первой инстанции

Закон уменьшает количество уголовных производств, по которым предусматривается возможность рассмотрения коллегией судей

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс об осуществлении уголовного производства в суде первой инстанции коллегией судей (№817-IX), который Верховная Рада приняла 21 июля 2020 года. Об этом сообщает Офис президента.

Закон уменьшает количество уголовных производств, по которым предусматривается возможность рассмотрения коллегией судей, путем замены категории преступлений: вместо преступлений, за которые предусматривается наказание сроком более десяти лет, предлагается предусмотреть преступления, за которые предусматривается наказание более двенадцати лет.

Как отмечается, этот закон ускорит рассмотрение уголовных производств в судах первой инстанции, разгрузит суды от рассмотрения большого количества уголовных производств коллегиями в составе трех профессиональных судей.

Сообщается, что до сих пор многие уголовные производства, которые рассматриваются в судах первой инстанции коллегией судей, находились в этих судах в течение двух и более лет. Это связано с ростом количества таких дел и со сложностью согласования графиков судебных заседаний между членами коллегии, особенно в период отпусков.

Кроме того, во многих судах работают не более трех судей, в результате чего после рассмотрения любого ходатайства органа досудебного расследования во время досудебного расследования в этом суде уже невозможно создать коллегию судей, а потому дела направлялись в апелляционные суды с целью изменения территориальной подсудности и направления дел на рассмотрение в другие суды.

В дальнейшем значительная удаленность суда, рассматривающего дело, от места проживания участников уголовного производства приводила к низкой явке на заседания и отложении рассмотрения дела. Все это негативно влияло на скорость судебного разбирательствао и на его качество.

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Наталия Медведева

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