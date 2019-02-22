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22.02.2019, 19:30

Президент Польши о солдатах ВСУ: Герои своей Отчизны

Президент Польши о солдатах ВСУ: Герои своей Отчизны - Фото
Даля Грибаускайте, Анджей Дуда и Петр Порошенко (фото - ЕРА)

По словам Дуды, украинские, польские и литовские солдаты "совершенствуются и показывают нашим обществам единение между нашими странами и народами"

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Польша очень довольна участием украинских солдат в украинско-литовско-польской бригаде. Об этом он сказал на пресс-конференции вместе с президентом Украины Петром Порошенко и Литвы Далей Грибаускайте в Люблине, куда они прибыли, чтобы посетить штаб-квартиру военной бригады ЛитПолУкрбриг, передает Европейская правда.

"Украинские солдаты действительно борются... У них есть военный опыт. Не из теории или участия в иностранных миссиях. Это солдаты, которые участвовали в регулярной войне. Это солдаты, которые имеют очень большой опыт, которым они делятся с нашими солдатами. Это нас очень удовлетворяет, потому что это герои своей Отчизны", - сказал польский президент.

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Дуда подчеркнул, что сегодня в мире "много опасностей", но наши солдаты "совершенствуются и показывают нашим обществам единение между нашими странами и народами".

В октябре прошлого года президент Польши заявил, что новые имперские амбиции России "настолько очевидны для каждого", что Североатлантическому альянсу следует продолжать укреплять свой восточный фланг. 

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Теги: петр порошенко, ВСУ, анджей дуда, Даля Грибаускайте, украинские солдаты
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