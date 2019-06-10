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10.06.2019, 17:28

Президент распорядился провести конкурс судей ЕСПЧ от Украины

Президент распорядился провести конкурс судей ЕСПЧ от Украины - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Владимир Зеленский подписал указ, призванный решить вопрос отбора судей-кандидатов

Президент Владимир Зеленский подписал указ, призванный решить вопрос отбора судей-кандидатов от Украины в ЕСПЧ. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

В частности, президетнт утвердил положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины, а также создал комиссию для проведения конкурса и утвердил ее персональный состав. 

Президент поручил комиссии обеспечить проведение конкурса, а министерству иностранных дел - обеспечить проведение тестирования участников конкурса по определению уровня владения ими официальными языками Совета Европы и по результатам проведения конкурса внести в СЕ список кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины.

Положение о проведении конкурса по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ от Украины, которое определяет процедуру, условия проведения конкурса и требования к кандидатам также опубликовано на сайте президента.

Обнародован и состав комиссии для проведения конкурса.

26 апреля Окружной административный суд города Киева приостановил проведение конкурса по избранию судьи ЕСПЧ от Украины, поскольку оно не соответствовало международным стандартам. В частности, определенные комиссией сроки для проведения конкурса нарушали рекомендации ПАСЕ.

В ЕСПЧ работают 47 судей - по одному от каждого члена Совета Европы. В апреле 2019 истек срок полномочий судьи от Украины Анны Юдковской. По правилам СЕ, Украина должна подать в Страсбург три кандидатуры, из которых ПАСЕ выбирет одного судью.

1 апреля судья от Греции Линос-Александер Сисилианос стал новым президентом Европейского суда по правам человека.

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Теги: еспч, Владимир Зеленский
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