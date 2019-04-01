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01.04.2019, 18:50

В ЕСПЧ избрали нового президента

В ЕСПЧ избрали нового президента - Фото
Линос-Александер Сисилианос (фото - скриншот видео)

Судья Сисилианос приступит к выполнению обязанностей на новом посту с 5 мая

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Судья от Греции Линос-Александер Сисилианос стал новым президентом Европейского суда по правам человека. Выборы нового главы ЕСПЧ состоялись сегодня, 1 апреля. Об этом сообщает Укринформ.

Новый президент ЕСПЧ приступит к выполнению обязанностей на новом посту с 5 мая.

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Сисилианос до избрания президентом ЕСПЧ был вице-президентом этого института.

Судья является автором пяти монографий, редактором и соредактором 14 книг, автором около 100 статей и исследований по проблематике общего международного права и международной защиты прав человека.

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С 1 ноября 2015 года ЕСП возглавлял итальянский судья Гвидо Раймонди.

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Теги: еспч, Линос-Александер Сисилианос, назначение
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