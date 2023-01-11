Президент "Республики Сербской" объявил посла Украины "нежелательным лицом". МИД ответил

Президент так называемой Республики Сербской Милорад Додик объявил украинского посла в Боснии и Герцеговине Василия Кирилича "нежелательным лицом в Республике Сербской". В МИД Украины назвали это решение ничтожным.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ранее Додик удостоил российского диктатора Владимира Путина высшей награды республики – ордена "Республики Сербской". Это решение вызвало в его адрес волну критики, в том числе со стороны украинского посла, пишет Slobodna Dalmacija.

Сегодня Додик заявил, что это не имеет отношения к войне РФ против Украины, а связано с приверженностью Путина соблюдению Дейтонского соглашения.

СПРАВКА. Дейтонское соглашение – соглашение о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг.

"Для РС большая честь, что Путин выразил готовность получить такую ​​награду", — сказал Додик, подчеркнув, что он благодарен Путину за то, что он постоянно выступает за соблюдение первоначального Дейтонского соглашения и, следовательно, за сохранение позиции РС.

Кирилич раскритиковал присуждение награды Путину, назвав ее наградой от одного террориста другому.

Додик после этого заявил, что украинскому послу больше "не рады" в "Республике Сербской".

Спикер МИД Украины Олег Николенко написал, что "эта "новость" и не заслуживала бы какого-либо нашего внимания, но поскольку некоторые за границей пытаются это представить как нечто, что якобы несет какие-то последствия, вынуждены объяснить — это т.н. "решение" ничтожно".

Николенко пояснил, что у Украины нет посла в "Республике Сербской", Кирилич аккредитован послом в Боснии и Герцеговине с резиденцией в Загребе.

Согласно Конституции Боснии и Герцеговины, полномочия в области внешней политики находятся в исключительной компетенции Президиума БиГ. "У Милорада Додика нет полномочий принимать подобные решения, а его заявление следует рассматривать исключительно как нелепую попытку оправдать свои популистские решения в угоду Кремлю", – отметил представитель МИД.

Читайте также: Миссия НАТО не позволила Сербии ввести войска в Косово

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.