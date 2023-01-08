Миссия НАТО не позволила Сербии ввести войска в Косово

Сербия запрашивала у международной миссии Kosovo Force (KFOR) согласие на размещение в Косово тысячи военнослужащих и сотрудников полиции, но получила отказ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Руководство Сербии собиралось ввести войска в Косово (его независимость Белград не признает) после того, как в там произошли несколько нападений на сербов, однако миссия НАТО в Косово отклонила запрос.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что в НАТО "не видят необходимости в возвращении сербской армии в Косово", так как сил KFOR и так достаточно.

Резолюция Совета Безопасности ООН разрешает в случае согласия KFOR размещать сербские войска в Косово на пограничных КПП, возле православных храмов и в районах компактного проживания сербов.

Последние нападения на местных сербов в Косово произошли 7 января 2023 года, во всех случаях власти Косово предприняла все необходимые меры для выявления виновных и привлечения их к ответственности.

СПРАВКА. В Косово проживают десятки тысяч этнических сербов, которые не признают власть Приштины. Власти Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили с сербскими номерами на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения. После . В Косово проживают десятки тысяч этнических сербов, которые не признают власть Приштины. Власти Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили с сербскими номерами на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения. После столкновений в конце июля решение о переводе номеров откладывали . 27 ноября было объявлено, что конфликт в целом урегулирован

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Сергій Бережний

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