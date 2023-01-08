UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Миссия НАТО не позволила Сербии ввести войска в Косово

Цей матеріал також доступний українською
08.01.2023, 16:05
Миссия НАТО не позволила Сербии ввести войска в Косово - Фото
Флаг НАТО (фото - ЕРА)

Сербия запрашивала у международной миссии Kosovo Force (KFOR) согласие на размещение в Косово тысячи военнослужащих и сотрудников полиции, но получила отказ. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Руководство Сербии собиралось ввести войска в Косово (его независимость Белград не признает) после того, как в там произошли несколько нападений на сербов, однако миссия НАТО в Косово отклонила запрос.

Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что в НАТО "не видят необходимости в возвращении сербской армии в Косово", так как сил KFOR и так достаточно.

Резолюция Совета Безопасности ООН разрешает в случае согласия KFOR размещать сербские войска в Косово на пограничных КПП, возле православных храмов и в районах компактного проживания сербов.

Последние нападения на местных сербов в Косово произошли 7 января 2023 года, во всех случаях власти Косово предприняла все необходимые меры для выявления виновных и привлечения их к ответственности.  

СПРАВКА. В Косово проживают десятки тысяч этнических сербов, которые не признают власть Приштины. Власти Косово собиралось ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили с сербскими номерами на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косово в попытке начать силовую акцию против сербского населения. После столкновений в конце июля решение о переводе номеров откладывали. 27 ноября было объявлено, что конфликт в целом урегулирован.

Читайте также: Столтенберг на брифинге с лидером Сербии: НАТО увеличит войска в Косово в случае эскалации

Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
косово сербия kfor нато александар вучич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 