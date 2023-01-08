Миссия НАТО не позволила Сербии ввести войска в Косово
Сербия запрашивала у международной миссии Kosovo Force (KFOR) согласие на размещение в Косово тысячи военнослужащих и сотрудников полиции, но получила отказ. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Руководство Сербии собиралось ввести войска в Косово (его независимость Белград не признает) после того, как в там произошли несколько нападений на сербов, однако миссия НАТО в Косово отклонила запрос.
Президент Сербии Александар Вучич сообщил, что в НАТО "не видят необходимости в возвращении сербской армии в Косово", так как сил KFOR и так достаточно.
Резолюция Совета Безопасности ООН разрешает в случае согласия KFOR размещать сербские войска в Косово на пограничных КПП, возле православных храмов и в районах компактного проживания сербов.
Последние нападения на местных сербов в Косово произошли 7 января 2023 года, во всех случаях власти Косово предприняла все необходимые меры для выявления виновных и привлечения их к ответственности.
Читайте также: Столтенберг на брифинге с лидером Сербии: НАТО увеличит войска в Косово в случае эскалации
Комментарии