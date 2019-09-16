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Президент Словакии: Мне жаль, что у нас об Украине ходят мифы

Президент Словакии: Мне жаль, что у нас об Украине ходят мифы - Фото
Владимир Зеленский и Зузана Чапутова (фото - EPA)
16.09.2019, 14:01

Президент Словакии отметила, что в стране распространяют фейки об Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова хочет донести до своих сограждан, в какой сложной ситуации находится Украина. Об этом она сообщила сегодня на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

Чапутова подчеркнула, что Украина для Словакии - друг и партнер и заверила в поддержке со своей стороны.

"Я хочу вас заверить, что Словакия и в дальнейшем будет поддерживать вас на пути реформ... и будет защищать ваш суверенитет и территориальную целостность", - отметила она.

При этом Чапутова добавила, что в Словакии распространяют фейки об Украине.

"Мне очень жаль, что и у нас об Украине распространяются разные мифы и неправда, или полуправда. Я хочу, чтобы наши граждане знали... в какой сложной ситуации Украина находится и какие важные последствия имеет нарушение мирного сосуществования между государствами", - отметила она.

Чапутова сообщила, что пригласила Зеленского посетить Словакию с официальным визитом.

  • 15 июля президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Чапутовой заявил, что Варшава и Братислава выступают за восстановление территориальной целостности Украины, а также за сближение Украины с ЕС и НАТО. 
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Владимир Зеленский фейки Зузана Чапутова
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