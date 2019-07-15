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15.07.2019, 16:38

Дуда: Польша и Словакия - за сближение Украины с ЕС и НАТО

Дуда: Польша и Словакия - за сближение Украины с ЕС и НАТО - Фото
Зузана Чапутова и Анджей Дуда (фото - EPA)

Президент Польши убежден, что нужно поддерживать Украину в ее стремлении к стабильности и сохранению полного суверенитета

Варшава и Братислава выступают за восстановление территориальной целостности Украины, а также за сближение Украины с ЕС и НАТО. Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве с президентом Словакии Зузаной Чапутовой заявил президент Польши Анджей Дуда, передает Укринформ.

"Мы оба убеждены, что нужно поддерживать Украину в ее стремлении к стабильности, к сохранению полного суверенитета, полной независимости, а следовательно - к прекращению оккупации Донбасса, Луганска и Крыма, а прежде всего к реализации реформаторских и проевропейских действий Украины", - заявил Дуда.

Дуда сообщил, что во время переговоров со словацким лидером обсуждались также вопросы двустороннего сотрудничества, сотрудничества в рамках Вышеградской четверки и реализации инициативы Трех морей.

Президент Польши благодарил Чапутову за то, что она после избрания на пост президента Словакии свои первые зарубежные визиты осуществляет в страны "Вышеградской группы".

Читайте также: Встреча Дуды и Зеленского: поводы для осторожного оптимизма

4 июня президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой заявил, что настроен на процесс примирения и недопущения доминирования тематики сложных моментов истории украинско-польских взаимоотношений.

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Теги: польша, словакия, анджей дуда, Зузана Чапутова
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