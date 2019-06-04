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04.06.2019, 23:21

Зеленский и Дуда о сложных вопросах истории: Нужно мириться

Зеленский и Дуда о сложных вопросах истории: Нужно мириться - Фото
Фото: president.gov.ua

Президент заявил, что нельзя допустить, чтобы в отношениях Украины и Польши доминировали сложные моменты истории

Президент Владимир Зеленский заявил, что настроен на процесс примирения и недопущения доминирования тематики сложных моментов истории украинско-польских взаимоотношений. Такое заявление он сделал во время встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, передает пресс-служба президента.

Отмечается, что Дуда в свою очередь также выразил надежду на примирение двух стран в исторических вопросах и установление истины благодаря работе экспертов.

"Мы должны сохранить наше единство, чтобы наш общий голос был услышан и учтен в общеевропейском контексте. У нас есть общее понимание глубины угроз, которые несет для всей Европы Россия, и мы вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в борьбе против агрессии", - отметил президент.

Президент Польши пригласил Зеленского посетить Варшаву с визитом в день годовщины начала Второй Мировой войны. Зеленский отметил, что с благодарностью принял это приглашение.

Ранее сегодня Зеленский снова заявил, что готов к переговорам с РФ.

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Теги: Владимир Зеленский, история, анджей дуда
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