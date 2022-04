Президент Словакии по-русски призвала оккупантов прекратить войну против Украины: видео

Президент Словакии Зузана Чапутова записала обращение к российским оккупантам с призывом прекратить войну против Украины. Обращение записано на русском языке и опубликовано в Twitter Чапутовой.

Она говорит россиянам, что им никто не угрожал и не хотел причинить вреда, "но вы вред причиняете".

Чапутова привела несколько примеров свидетельств насилия российских военных по отношению к украинским женщинам и отметила, что "теряет слова".

"Каждая война – это насилие. Поэтому на пути к цивилизации человечество договорилось об определенных правилах, чтобы защитить тех, кто может стать жертвами войны. Но и офицерская честь и воинская дисциплина, и правила ведения войны – все это вы потеряли и предаете все это с каждой из прерванных вами гражданских жизней", – сказала она.

"Российские солдаты, командиры и все, кого это касается! Если вы все еще чувствуете в себе остатки человечности, оживите ее и покончите с этой ужасной войной. Ведь с каждым днем вы только увеличиваете армию израненных душ и тел женщин, детей и невинных людей. Причинять боль беззащитным – это проявление величайшей слабости", – отметила президент Словакии.

