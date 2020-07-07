Президент Венгрии пожаловался Зеленскому на карпатский мусор

Президент Венгрии Янош Адер просит разрешить ситуацию с загрязнением реки Тисы и Сомеш

Президент Венгрии Янош Адер написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому и румынскому лидеру Клаусу Йоханнису с призывом решить ситуацию с загрязнением реки Тисы и Сомеш. Воды этих рек несут кучи мусора в Венгрию, заявляет Адер. Об этом сообщает издание Index со ссылкой на письмо венгерского президента.

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"С удалением отходов наши машины уже не в состоянии справиться", - говорится в письме Адера с уточнением, что сложившаяся ситуация с мусором небезопасна с эпидемиологической, рыболовной, туристической и экологической точек зрения. С середины июня венгерские власти, по словам Адера, вывезли 938 кубометров отходов из реки Тиса и 846 кубометров отходов из реки Сомеш.

Президент Венгрии называет основной причиной загрязнения то, что население обеих стран сбрасывает свои отходы в поймы рек и говорит, что "это явление недостойно европейских стандартов". Адер попросил Зеленского и Йоханниса использовать свое влияние, чтобы остановить загрязнение.

Он также отметил, что венгерское правительство уже обращалось за помощью к властям соседних стран, но за этим последовало "слишком мало существенных мер", сообщает Kronika Online.

LIGA.net обратилась за официальным комментарием к пресс-службе Офиса президента. "Мы не получали письмо. Сможем комментировать, когда получим", - заявила в комментарии LIGA.net пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

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Владислав Сердюк

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