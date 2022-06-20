Президентом Колумбии избрали бывшего партизана

В Колумбии состоялись президентские выборы, на которых победил представитель левых сил, бывший партизан Густаво Петро. Об этом сообщает Reuters.

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Петро победил строительного магната Родольфо Эрнандеса с отрывом в 720 000 голосов. Он получил 50,5% против 47,3% Эрнандеса.

Петро станет первым левым лидером Колумбии, он обещал избирателям глубокие социальные и экономические перемены.

Новый президент Колумбии – ​​бывший мэр столицы Боготы и нынешний сенатор, пообещал бороться с неравенством посредством бесплатного университетского образования, пенсионных реформ и высоких налогов на непродуктивную землю.

Как отмечается, предложения Петро, особенно относительно запрета на новые нефтяные проекты, пугают некоторых инвесторов, хотя он пообещал соблюдать текущие контракты.

Его победа, вероятно, вызовет волнение на рынке до тех пор, пока не будет объявлен состав его кабинета.

62-летний Петро уже дважды участвовал в президентских выборах в 2010 и 2018 годах, но тогда не достиг успеха.

Как рассказывает CNN, в юности Петро стал участником левого партизанского движения "Движение 19 апреля" (М19), основанного в знак протеста в связи с выборами 1970 года.

Группа М19 была частью так называемой второй волны партизанских движений в Колумбии, охвативших регион в 1970-х годах под влиянием Кубинской революции.

М19 была связана с незаконной деятельностью, ее подозревали в похищениях людей с целью получения выкупа, но Петро утверждает, что он осуществлял легальную деятельность, направленную на мобилизацию людей, чтобы противостоять тому, что он назвал "ложной демократией".

В 1985 году Петро задержала полиция за незаконное хранение оружия. Вскоре после этого M19 атаковала здание Верховного суда Боготы, в результате было убито не менее 98 человек, в том числе 12 мировых судей (11 до сих пор числятся пропавшими без вести). Петро отрицает свою причастность к нападению, которое произошло, когда он находился за тюрьме.

Петро освободили в 1987 году – после 18 месяцев в военной тюрьме его идеологические взгляды изменились. Он сказал, что время помогло ему осознать, что вооруженная революция – не лучшая стратегия для завоевания народной поддержки.

Два года спустя M19 вступила в мирные переговоры с колумбийским государством, и Петро начал бороться с системой изнутри.

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Наталия Медведева

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