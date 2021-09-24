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Причалы и Оболонский остров перешли в частные руки из-за письма из Нацполиции – Схемы

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 08:00
Причалы и Оболонский остров перешли в частные руки из-за письма из Нацполиции – Схемы - Фото
Андрей Крищенко (Фото: скриншот из видео Нацполиции)

Причалы и дамбы на Днепре и Оболонский остров оказались в собственности бизнесмена Константина Бойко благодаря письму из Нацполиции, утверждают журналисты программы "Схемы". Они связывают Бойко с бывшим руководителем полиции Киева Андреем Крищенко.

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В июне 2018 года киевский юрист Бойко заявил в полицию Киева, что нашел "потерянные имущественные права" на 16 гидротехнических сооружений, предоставив их координаты, и предложил себя в роли хранителя "находки", утверждают Схемы. В течение полугода он получил письмо за подписью следователя киевской полиции Ольги Момот, в котором она передала Бойко на хранение имущественные права на эти 16 объектов.

Письмо стало основанием для регистрации 11 объектов за Бойко "на праве хранения" в Госреестре имущественных прав на недвижимость через частных регистраторов, три из этих объектов Бойко уже оформил на себя на правах собственности и перепродал собственной фирме "Украинское бюро речных портов", утверждают Схемы.

По информации журналистов, в собственности компании Бойко оказались:

– причал вдоль Оболонской набережной около парка "Наталка" (площадью 4013 кв м);
– причал Рыбальского острова, на котором находится база спасателей ГСЧС (площадью 3411 кв м);
– объект с координатами Оболонского острова, указанная площадь 142 980 кв м, это вся площадь острова.

Еще восемь объектов находятся у Бойко на правах хранения: причал около базы отдыха "Динамо" на Киевском море под Вышгородом, причалы в селах Вытачев и Триполье, причалы в одном из садовых товариществ на Осокорках, на Рыбальском острове в районе улицы Набережно-Крещатицкой и около яхт-клуба "Оболонь", а также две дамбы в Киеве – на полуострове на Оболони и на территории озера Алмазное на Троещине.

В период, когда Бойко обратился в полицию Киева, ее возглавлял Крищенко. Журналисты утверждают, что Бойко основал юридическую компанию "Кронос" вместе с бывшим милиционером Юрием Шальневым. Крищенко декларировал, что в течение многих лет пользуется внедорожником Hyundai Santa Fe, оформленным на Шальнева. По информации источников Схем, Шальнев является водителем и доверенным лицом Крищенко.

Также Крищенко указывал в декларации, что возглавляет Киевскую городскую организацию физкультурно-спортивного товарищества "Динамо Украина", которая распоряжается территорией причала у базы Динамо на Киевском море, перешедшей на хранение к Бойко.

Схемы обратились за комментариями к Крищенко, Бойко и Шальневу, но пока не получили ответа. Момот отказалась от комментариев, объяснив это тем, что больше не работает в полиции.

  • 11 августа 2021 года Крищенко подал в отставку с поста главы полиции Киева.
  • Вчера, 23 сентября, Киевский горсовет назначил Крищенко замглавы КГГА.
Денис Юдин
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