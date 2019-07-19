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Причина смерти сотрудника АП Порошенко до сих пор не установлена

Причина смерти сотрудника АП Порошенко до сих пор не установлена - Фото
Фото: Нацполиция
19.07.2019, 18:30

Судебно-медицинская и токсикологическая экспертизы не предоставили исчерпывающих ответов на вопросы об обстоятельствах гибели Александра Бухтатого

Следствие до сих пор не установило причину смерти сотрудника Администрации президента времен Петра Порошенко Александра Бухтатого в марте 2019 года. Об этом в комментарии Украинской правде сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Тело Бухтатого нашли в овраге недалеко от Лукьяновки 14 марта. На теле не нашли следов огнестрельных ранений или колото-резанных ран, но обнаружили перелом носа. В полиции тогда сообщили, что по результатам предварительной экспертизы смерть наступила в результате остановки сердца.

По словам Максимец, были проведены судебно-медицинская и токсикологическая экспертизы. Они показали, что смерть Бухтатого наступила не в результате телесных повреждений, которые признаны легкими и были нанесены потерпевшему примерно за час до наступления смерти.

"В виду того, что результаты проведенных экспертиз не предоставили исчерпывающих ответов на вопросы об обстоятельствах гибели этого человека, в уголовном производстве вынесено постановление о назначении дополнительной токсикологической экспертизы", - сказала представитель прокуратуры.

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Петр Порошенко администрация президента Александр Бухтатый
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