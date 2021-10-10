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Принесли тыкву. Возле дома Порошенко второй день митинговали его противники и сторонники

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2021, 22:18
Принесли тыкву. Возле дома Порошенко второй день митинговали его противники и сторонники - Фото
Фото: Суспільне

Сегодня, 10 октября, во время протестных акций возле дома пятого президента Петра Порошенко, участники принесли тыкву. Об этом сообщает Суспильне.

Акции противников и сторонников пятого президента второй день проходят в поселке Козин Киевской области, возле дома Порошенко.

Сегодня протестующие принесли с собой тыквы, а также развернули банер, на котором Порошенко предлагают "сдать Медведчука".

Принесли тыкву. Возле дома Порошенко второй день митинговали его противники и сторонники

Журналисты поговорили с представителями обеих сторон. 

Один из противников пятого президента сказал, что у них нет требований – пришли просто, чтобы показать, что они против Порошенко. Он не исключил, что некоторые люди участвуют в акции за деньги.

Другой противник отрицал "проплаченных" участников акции и заявил, что пришел, чтобы привлечь внимание "к связи между Порошенко и Медведчуком".

Сторонник Порошенко сказал, что, по его мнению, в стране происходят хаос и своеволие, а на акцию пришел, чтобы помешать "мальчикам 18-19 лет устраивать беспорядки".

В полиции сообщили, что по состоянию на 21:30 правонарушений на акциях протеста зафиксировано не было.

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Наталия Медведева
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Петр Порошенко
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