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Пристайко предупредил Германию и Францию о зависимости от РФ

Пристайко предупредил Германию и Францию о зависимости от РФ - Фото
Вадим Пристайко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
28.12.2019, 10:31

Глава МИД напомнил Германии и Франции, что источником газа, который будет идти через Северный поток-2, останется РФ

Министр иностранных дел Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию о зависимости от России из-за строительства газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил в интервью RND, сообщает DW.

"Вы, немцы, сейчас строите газопровод Северный поток-2 в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия", - заявил глава МИД.

"Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют <...> У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы", - подчеркнул Пристайко. 

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вадим пристайко северный поток - 2
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