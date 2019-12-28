Пристайко предупредил Германию и Францию о зависимости от РФ

Вадим Пристайко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Министр иностранных дел Вадим Пристайко предупредил Германию и Францию о зависимости от России из-за строительства газопровода Северный поток-2. Об этом он заявил в интервью RND, сообщает DW.

"Вы, немцы, сейчас строите газопровод Северный поток-2 в Балтийском море, чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. Однако помните: источником газа остается Россия", - заявил глава МИД.

"Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют <...> У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы", - подчеркнул Пристайко.