Пристайко: Расшифровка черных ящиков Boeing - чувствительная тема

Вадим Пристайко (Фото: пресс-служба президента)

Украина согласовывает с Ираном вопрос, где и когда произойдет расшифровка черных ящиков сбитого Ираном украинского Boeing 737. Об этом на полях Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко. сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы решаем сейчас с иранцами, где, в каком конкретно месте и при помощи каких партнеров это будет сделано. Вы знаете, обсуждается французская возможность, есть предложение. Это очень сложное оборудование, которое тяжело перевозить. Потому надо прийти к общей точке, когда мы это сделаем. Из-за того, что это чувствительная тема, мы хотим дать определенное время иранцам, чтобы понять, каким образом мы можем обеспечить полную прозрачность этой процедуры", - сказал он.

Вместе с тем в комментарии корреспонденту Европейской правды Пристайко сказал, что государства, граждане которых погибли в катастрофе, оставляют за собой право обратиться в международные правовые институты.

"Мы оставляем за собой право задействовать международные правовые инструменты но пока мы надеемся на действия Ирана", - заявил он. "Мы не планируем ждать долго. Мы говорим о недели и месяцы, а не о годах", - добавил министр.

Кроме этого, говорится о необходимости провести уголовное расследование для привлечения виновных к ответственности, а также выплатить компенсации семьям погибших.

Сегодня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью NBC заявил, что специалисты Ирана не могут расшифровать данные с бортовых самописцев Boeing, однако власти не собираются их передавать другим странам.