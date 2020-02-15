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Иран не может расшифровать черные ящики, но отдавать не будет

Иран не может расшифровать черные ящики, но отдавать не будет - Фото
Черные ящики со сбитого в Иране Boeing (Фото: Iran Press/ЕРА)
15.02.2020, 10:26

Специалисты Ирана сетуют на то, что США не поделились опытом и не дали необходимое оборудование

Специалисты Ирана не могут расшифровать данные с бортовых самописцев сбитого Boeing 737 авиакомпании МАУ, однако власти не собираются их передавать другим странам. Об этом заявил министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в интервью NBC.

Зариф сказал, что по правилам международной авиации Иран имеет право возглавить расследование по катастрофы авиалайнера, и стране необходимо программное обеспечение, аппаратура и дополнительные инструкции от США или других западных стран, чтобы иметь возможность расшифровать информацию.

"Мы обратились за помощью, почему США не помогли нам? Это гуманитарная проблема. Почему они не дали нам программное обеспечение? Почему они не передали нам опыт?" - сказал Зариф.

Журналист NBC спросил Зарифа, ведутся ли работы по расшифровке в момент, когда проходит интервью, на что министр ответил отрицательно и заверил, что "мы не прикоснемся к черному ящику без присутствия всех заинтересованных сторон".

  • 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • 15 января Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины направили иранским правоохранителям запрос о передаче Украине бортовых самописцев лайнера МАУ, сбитого в Иране системой ПВО. 

Читайте также: Иран проверит, может ли Украина расшифровать черные ящики

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Иран авиакатастрофа в Иране Boeing 737 черные ящики
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