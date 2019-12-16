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Пристайко рассказал о новых поставках Javelin в Украину

Пристайко рассказал о новых поставках Javelin в Украину - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.12.2019, 12:34

Министр иностранных дел пока не назвал сроки поставок из США противоракетных комплексов Javelin

Вопрос предоставления Украине американских противоракетных комплексов Javelin в настоящее время обсуждается. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

Он напомнил, что помощь США увеличится до $300 млн в 2020 году.

Говоря о том, каковы перспективы того, что Украине будут поставлены или проданы новые противоракетные системы Javelin или другое вооружение, Пристайко сказал: "Это тоже обсуждается. Часть этих средств будет использована на летальное вооружение. У нас есть определенный перечень того, что для нашей армии нужно прямо сейчас. И из этого перечня есть то, что США готовы дать прямо сейчас. Далее происходит конкурсный процесс отбора заявок".

По его словам, Украине также нужны дополнительные корабли.

"Мы над этим тоже работаем. Нам нужны радары, которые позволят контролировать поверхность и за горизонтом. Нам нужны ракетные системы, которые позволят нам усилить ракетный щит, пока мы строим свой. Нам нужны тренировки. Нам нужна закрытая связь. Нам нужны спутниковые снимки", - уточнил Пристайко.

  • Первая партия Javelin прибыла в Украину в апреле 2018-го. Однако украинские военные еще ни разу не применили противотанковый ракетный комплекс, поскольку после их появления боевики перестали использовать танки.
  • 10 декабря сообщалось, что в Конгрессе США достигли соглашения по поводу оборонного бюджета на следующий год, в котором заложены $300 млн на военную помощь Украине.
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Украина США оружие Javelin вадим пристайко
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