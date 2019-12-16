Пристайко рассказал о новых поставках Javelin в Украину

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Вопрос предоставления Украине американских противоракетных комплексов Javelin в настоящее время обсуждается. Об этом заявил глава МИД Вадим Пристайко в интервью УНИАН.

Он напомнил, что помощь США увеличится до $300 млн в 2020 году.

Говоря о том, каковы перспективы того, что Украине будут поставлены или проданы новые противоракетные системы Javelin или другое вооружение, Пристайко сказал: "Это тоже обсуждается. Часть этих средств будет использована на летальное вооружение. У нас есть определенный перечень того, что для нашей армии нужно прямо сейчас. И из этого перечня есть то, что США готовы дать прямо сейчас. Далее происходит конкурсный процесс отбора заявок".

По его словам, Украине также нужны дополнительные корабли.

"Мы над этим тоже работаем. Нам нужны радары, которые позволят контролировать поверхность и за горизонтом. Нам нужны ракетные системы, которые позволят нам усилить ракетный щит, пока мы строим свой. Нам нужны тренировки. Нам нужна закрытая связь. Нам нужны спутниковые снимки", - уточнил Пристайко.