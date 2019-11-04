Пристайко рассказал о судьбе захваченных РФ украинских кораблей

Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Задержка с выдачей обстрелянных в Керченском проливе украинских кораблей может быть связана с тем, что Россия маскирует последствия их обстрела. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава МИД Вадим Пристайко, комментируя процесс возвращения Украине захваченных РФ украинских кораблей.

"Мы готовы забрать эти корабли. Более того, МИД отправило ноту, в которой просили назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли", - сказал он.

По его словам, когда Украина получит эти корабли, он хотел бы видеть, остались ли на них следы обстрела. "Или эта задержка связана с тем, что они постепенно их ремонтируют, и исчезают как раз дыры от обстрелов наших боевых кораблей", - предположил он.

Он подчеркнул, что никаких задержек с украинской стороны нет, и украинские военные готовы прибыть в любую точку, чтобы их забрать.