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Пристайко рассказал о судьбе захваченных РФ украинских кораблей

Пристайко рассказал о судьбе захваченных РФ украинских кораблей - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.11.2019, 12:44

По мнению министра иностранных дел, РФ маскирует последствия обстрела в Керченском проливе украинских кораблей

Задержка с выдачей обстрелянных в Керченском проливе украинских кораблей может быть связана с тем, что Россия маскирует последствия их обстрела. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил глава МИД Вадим Пристайко, комментируя процесс возвращения Украине захваченных РФ украинских кораблей.

"Мы готовы забрать эти корабли. Более того, МИД отправило ноту, в которой просили назвать координаты и время, когда мы можем забрать свои корабли", - сказал он.

По его словам, когда Украина получит эти корабли, он хотел бы видеть, остались ли на них следы обстрела. "Или эта задержка связана с тем, что они постепенно их ремонтируют, и исчезают как раз дыры от обстрелов наших боевых кораблей", - предположил он.

Он подчеркнул, что никаких задержек с украинской стороны нет, и украинские военные готовы прибыть в любую точку, чтобы их забрать.

  • 25 ноября 2018 года корабль ВМС РФ протаранил украинский буксир "Яны Капу", который с малыми бронекатерами "Бердянск" и "Никополь" следовал из Одессы в Мариуполь.
  • Оккупанты не пропустили группу ВМС в Азовское море, а вечером, когда та легла на обратный курс, атаковали огнем на поражение на выходе из Керченского пролива примерно в 25 км от побережья Крыма. Были ранены несколько моряков. 
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