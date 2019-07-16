Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.07.2019, 13:13

Пристайко сказал, когда может состояться обмен заложников

Пристайко сказал, когда может состояться обмен заложников - Фото
Вадим Пристайко (фото - radiosvoboda.org)

Заместитель главы Офиса президента отметил, что в течение месяца может быть обмен пленными в форматах 10 на 10 или 15 на 15

Во время переговоров советников президентов в "нормандском формате" 12 июля были достигнуты договоренности о "хлебном" перемирии в Донбассе и обмене "определенными количествами" пленных. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко, передает Европейская правда.

"Удалось достичь определенных договоренностей, в частности достижение прекращения огня, так называемое хлебное перемирие, проведение разминирования в Станице Луганской и разведение на двух предварительно согласованных участках, определение следующей очереди участков для разведения и разминирования", - сказал Пристайко.

По его словам, стороны договорились в течение месяца осуществить обмен пленными в возможных форматах 10 на 10 или 15 на 15.

Пристайко уточнил, что конкретные имена не обсуждались, это будут решать омбудсмены во время заседания в Минске.

Внешнеполитические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретятся в конце лета, чтобы обсудить реализацию достигнутых 12 июля договоренностей.

"Мы точно договорились, что встретимся, чтобы посмотреть на прогресс тех договоренностей, которых мы достигли в июле", - сказал Пристайко.

По его словам, целесообразность встречи лидеров государств можно будет оценивать по итогам последующих переговоров советников.

Ранее Пристайко заявил, что переговорные команды по "Минску" работают над конкретными задачами с определенными сроками, а встреча глав государств "нормандской четверки" может состояться в ближайшее время.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: заложники, формат, обмен, пленные, вадим пристайко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 