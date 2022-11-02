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Притула объявил "мегасбор" на 50 британских бронетранспортеров Spartan для ВСУ: видео

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 10:50
Притула объявил
Скриншот с видео

Благотворительный фонд Сергея Притулы объявил сбор 200 млн грн на 50 британских бронетранспортеров Spartan, которые уже ждут на складах в Британии. Об этом сообщается в Facebook фонда.

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По словам Притулы, времени на сбор мало – до 8 ноября.

"Почему Spartan? Потому что это необходимо нашей армии! Spartan – гусеничная бронированная техника, без которой трудно будет побеждать в условиях дождей, грязи и будущих снегов", – написал Притула.

Он отметил, что все 50 Spartan "уже ждут нас, очень скоро окажутся в Украине и поедут в наши бригады".

  • 11 октября украинцы после устроенных Россией массированных ракетных обстрелов задонатили "на месть" более 352 млн грн – на 250 млн грн больше, чем рассчитывали волонтеры.
Вадим Ребрина
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бтр сергей притула Spartan
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