Притула объявил "мегасбор" на 50 британских бронетранспортеров Spartan для ВСУ: видео

Благотворительный фонд Сергея Притулы объявил сбор 200 млн грн на 50 британских бронетранспортеров Spartan, которые уже ждут на складах в Британии. Об этом сообщается в Facebook фонда.

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По словам Притулы, времени на сбор мало – до 8 ноября.

"Почему Spartan? Потому что это необходимо нашей армии! Spartan – гусеничная бронированная техника, без которой трудно будет побеждать в условиях дождей, грязи и будущих снегов", – написал Притула.

Он отметил, что все 50 Spartan "уже ждут нас, очень скоро окажутся в Украине и поедут в наши бригады".

11 октября украинцы после устроенных Россией массированных ракетных обстрелов задонатили "на месть" более 352 млн грн – на 250 млн грн больше, чем рассчитывали волонтеры.

Вадим Ребрина

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