Притула сказал, останется ли в политике, если не пройдет в Раду

Сергей Притула (фото - facebook.com/serhiyprytula)

Телеведущий и общественный деятель Сергей Притула, который идет в Верховную Раду от партии Голос под 30-м номером, заявил, что если не станет нардепом, все равно останется в политике. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Конечно (останусь, - ред.). Я здесь не временный проект. Мне это интересно. Я погрузился сейчас с головой в эти процессы. Это новый челлендж в моей жизни. Я всегда интересовался политикой, я всегда ходил по касательной к ней", - отметил Притула.

Он подчеркнул, что хочет помочь с развитием партийной структуры.

"Общаюсь с людьми из регионов, мы говорим с координаторами по областям, общаемся с мажоритарщиками. Даже если какие-то люди по мажоритарке не пройдут в парламент, они станут для нас опорой, вокруг которой мы будем формировать местные партийные ячейки и проводить своих людей в органы местной власти, в поселковые, городские советы. Это такой непочатый край работы, и я смотрю на перспективу", - объяснил Притула.

8 июня Притула заявил, что пойдет на парламентские выборы в списке под номером 30 партии музыканта Святослава Вакарчука Голос.

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