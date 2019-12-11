Продержались один день. В РФ сняли с телеэфира сериал с Зеленским

Российский телеканал ТНТ больше не будет показывать сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Медуза.
Отмечается, что в телепрограмме ТНТ произошли изменения. Вместо "Слуги народа", который планировали показывать 12 и 13 декабря, на телеканале выйдут сериалы российского производства.
В ТНТ уверяют, что с самого начала не собирались показывать в эфире больше трех первых серий "Слуги народа", а целиком первый сезон можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре.
Анонс телеканала, что серии будут ежедневно выходить в эфире, представитель ТНТ назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".
На ТНТ не уточнили, почему решили показывать сериал только в интернете.
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