Продержались один день. В РФ сняли с телеэфира сериал с Зеленским

Постер к сериалу Слуга народа

Российский телеканал ТНТ больше не будет показывать сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл действующий президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Медуза.

Отмечается, что в телепрограмме ТНТ произошли изменения. Вместо "Слуги народа", который планировали показывать 12 и 13 декабря, на телеканале выйдут сериалы российского производства.

В ТНТ уверяют, что с самого начала не собирались показывать в эфире больше трех первых серий "Слуги народа", а целиком первый сезон можно будет увидеть в онлайн-кинотеатре.

Анонс телеканала, что серии будут ежедневно выходить в эфире, представитель ТНТ назвал "маркетинговым ходом по повышению узнаваемости платформы".

На ТНТ не уточнили, почему решили показывать сериал только в интернете.

Ранее сегодня сообщалось, что впервые на российском телевидении начался показ сериала "Слуга народа", в котором главную роль исполнил Зеленский.

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