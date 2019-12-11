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Россияне вырезали из "Слуги народа" шутку о Путине - BBC

Россияне вырезали из "Слуги народа" шутку о Путине - BBC - Фото
Скриншот с видео
11.12.2019, 20:13

Российские медийщики не удержались от цензуры уже в первой серии

Российский телеканал ТНТ, который решил показать в РФ украинский сериал "Слуга народа", уже в первой серии вырезал сцену, где герой фильма Василий Голобородько шутит о президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, чтобы соответствовать статусу. Помощник говорит ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося как "хубло"), на что герой Владимира Зеленского удивляется: "Путин - "хубло"?

Именно эта сцена, по информации издания, была отцензурирована российским телеканалом. Причем склейка была заметна.

ВВС обратилась за комментарием в холдинг Газпром-медиа, в состав которого входит канал ТНТ.

23 мая сериал "Слуга народа" стал недоступен для просмотра в России на официальном Youtube-канале студии Квартал 95.

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Слуга народа Владимир Зеленский владимир путин сериал цензура
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