Россияне вырезали из "Слуги народа" шутку о Путине - BBC

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Российский телеканал ТНТ, который решил показать в РФ украинский сериал "Слуга народа", уже в первой серии вырезал сцену, где герой фильма Василий Голобородько шутит о президенте РФ Владимире Путине. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По сюжету новоизбранный президент Голобородько приходит выбирать дорогие часы и костюм, чтобы соответствовать статусу. Помощник говорит ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot (произнося как "хубло"), на что герой Владимира Зеленского удивляется: "Путин - "хубло"?

Именно эта сцена, по информации издания, была отцензурирована российским телеканалом. Причем склейка была заметна.

ВВС обратилась за комментарием в холдинг Газпром-медиа, в состав которого входит канал ТНТ.

23 мая сериал "Слуга народа" стал недоступен для просмотра в России на официальном Youtube-канале студии Квартал 95.