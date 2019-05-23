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23.05.2019, 21:51

Сериал Слуга народа заблокировали для просмотра в России

Сериал Слуга народа заблокировали для просмотра в России - Фото
Кадр из фильма Слуга народа 3 (скриншот видео)

Видео недоступно только в России

Сериал "Слуга народа", где главную роль сыграл президент Владимир Зеленский, с 22 мая в России стало невозможно посмотреть на YouTube. Это сделано по просьбе правообладателя. Об этом сообщает российский Интерфакс.

Ранее сериал был доступен на YouTube на официальном канале студии "Квартал 95". Отмечается, что теперь YouTube по ссылкам на все серии сообщает, что видео недоступно - в одной стране, в России.

Ранее сегодня в Болгарии пророссийская партия Възраждане ("Возрождение") накануне выборов в Европарламент использовала в своем агитационном ролике кадры из сериала "Слуга народа", на которых шоумен, а ныне действующий президент Украины Зеленский расстреливает нардепов. 

17 апреля в отчете Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания по итогам мониторинга говорилось, что некоторые фрагменты из сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл Зеленский, дублировали его предвыборную программу.

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Теги: Владимир Зеленский, сериал, Слуга народа, Квартал 95
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