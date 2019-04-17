Нацсовет: Фрагменты "Слуги народа" дублируют программу Зеленского

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Некоторые фрагменты из сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл кандидат в президенты Владимир Зеленский, дублируют предвыборную программу этого кандидата. Об этом говорится в отчете Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания по итогам мониторинга.

"…27, 28 и 29 марта 2019 года в эфире Студия 1+1 зафиксировано трансляцию сериала "Слуга народа-3". В нем содержатся материалы (высказывания) главного героя В. Голобородько, которые дублируют тезисы предвыборной программы кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и имеют признаки предвыборной агитации", - сказано в сообщении Нацсовета.

Реклама

Также речь идет о фрагменте, где персонаж Зеленского Василий Голобородько говорит: "И первое, что мы предлагает – это законопроект о снятии неприкосновенности с президента, депутатов, судей", а также отдельные тезисы о законопроектах, народных депутатов и судей, об импичменте президента.

Нацсовет по результатам мониторинга делает вывод о наличии признаков нарушения закона о выборах и отмечает, что к подобному выводу пришли и в общественной организации Комитет избирателей Украины.

Нацсовет обратится к ТК за объяснением, а также уведомит о нарушении Центральную избирательную комиссию.

Ранее сегодня также сообщалось, что в период с 31.01.2019 по 31.03.2019 зафиксировано присутствие Зеленского именно в развлекательных передачах с общим хронометражем 203 часа 35 минут, то есть, 14% от общего объема программного наполнения телеканала.